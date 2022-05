[Enquête] Caen. Vieillir : à quel prix ?

Marcelle Boudin est fière d'arroser ses fleurs sur son balcon. Au premier étage de la résidence Les Girandières, en haut de la rue de Falaise à Caen, elle a aménagé son appartement comme elle le souhaite, avec son conjoint, Jean Mayer. "On ne peut pas trouver mieux, on a de grandes baies vitrées et deux balcons", sourit cette retraitée de 92 ans. Ils ont d'abord passé dix ans chacun dans leur studio, dans une résidence de la ville de Caen. Depuis octobre 2021, le couple vit dans un F3, dans un établissement privé, "pour plus de calme". De la tranquillité, certes, qui nécessite de mettre la main au porte-monnaie. La redevance d'occupation mensuelle - à ne pas confondre avec un loyer - s'élève à plus de 2 058 € par mois, qu'ils payent à deux. À titre de comparaison, à la résidence des Acadiens, à la Folie-Couvrechef, un appartement de 58 m2 coûte 1 012 € par mois. "Tout seul, je ne pourrais pas vivre ici", reconnaît Jean, qui vit avec une retraite de 1 600 € par mois. Ils étaient prêts à doubler le loyer pour une fin de vie meilleure. C'est aussi le cas de Joëlle Leharicel, veuve. Elle est passée d'une grande maison à Hérouville-Saint-Clair à un studio de 829 € par mois. "Je ne pouvais plus être toute seule. La vente de ma maison m'a permis de venir ici." Question de survie donc, tout comme Michel Julia. À 78 ans et originaire de région parisienne, il s'est installé à Caen il y a deux mois, pour se rapprocher de son fils qui habite à Ifs.

Le coût d'un appartement

en résidence dépend du foncier

Pour le même studio, il paye environ 1 300 € par mois, sans compter les services supplémentaires (voir plus bas). Le calcul est simple : en cinq ans, le tarif a augmenté de quasiment 100 € par an. "Il ne faudrait pas que ça augmente trop, sinon j'aurais des difficultés à payer", souffle Michel. À Caen, l'offre est très large. Il y a quasiment une quinzaine de résidences autonomie, dont sept publiques réparties sur les quartiers de la ville : à la Grâce de Dieu, la Guérinière, la Pierre-Heuzé, le Chemin-Vert, la Haie-Vigné et deux à la Folie-Couvrechef. Selon l'implantation de la résidence, le tarif n'est pas le même. "Le prix dépend du foncier", assure Nathan Denaes, directeur de quatre établissements gérés par le CCAS de la Ville de Caen. Cela explique donc la différence de prix entre un appartement de taille équivalente entre la résidence du Chemin-Vert et la Haie-Vigné. Pour un F1 bis, soit entre 32 et 35 m2, comptez 608 € dans la première et 900 € dans la seconde. Françoise Barrée a justement fait le choix du public, dans son studio du Chemin-Vert, en partie pour des raisons financières. "Je n'aurais pas pu me payer une résidence privée", dit-elle, très lucide. L'une de ses voisines, Andrée Decaen, 96 ans, vit en résidence publique depuis 22 ans. Elle fait partie des 20 % des résidents qui bénéficient de l'Aide personnalisée au logement (APL). En 2006, elle payait 475 € de redevance mensuelle, dont 180 € d'APL. Un tarif relativement accessible, qui lui permet aussi de vivre sereinement, elle qui se plaignait de tapage nocturne dans son ancien immeuble.