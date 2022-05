Place du commerce. De nouvelles enseignes du côté de Caen pour les beaux jours 

Changement de propriétaires, nouvelle adresse, ouverture… La rédaction de Tendance Ouest fait le point sur les nouveautés côté commerces. Cette semaine, focus sur trois nouvelles enseignes.

Mode, fleuriste et coiffeur-barbier

"Nous sommes très contents d'avoir ouvert notre boutique K-Way rue Saint-Pierre à Caen, et c'est une belle réussite depuis le 9 avril dernier", souligne Nadège Tramart, la responsable du magasin. Les vestes de pluie et coupe-vent, bien connus de la marque, s'adressent à tous les publics, de 7 à 77 ans. Autre ouverture : le fleuriste tout récemment installé rue Saint-Jean à Caen. Cette affaire familiale propose un vaste choix de fleurs et compositions florales. "Savez-vous par exemple que la joie de recevoir un bouquet dure huit jours ? Lorsque l'on passe à côté de ce bouquet, on se souvient pourquoi il nous a été offert", sourit Nathalie Aurégan la gérante de la boutique Ô Fleurs de Nath.

Quant au salon de coiffeur barbier, La Barbe de Papa, il vient de s'installer dans la galerie marchande de Cora à Rots.