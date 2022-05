Caen. Où peut-on passer la Nuit européenne des musées ?

La 18e édition de la Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture en France, se tiendra samedi 14 mai. Lors de cet événement annuel, le public caennais est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et ludique, les richesses du Musée de Normandie, des Beaux-Arts et du Frac Normandie Caen.

Au Frac Normandie Caen

Le Fonds régional d'art contemporain Normandie Caen propose deux visites guidées de l'exposition Hippydrome, l'une à 15 heures et l'autre à 19 heures. Un nombre conséquent des œuvres repose sur des effets d'optique et la suggestion d'états seconds. Les œuvres croisent ainsi des affinités liées au hasard, des approches "surréalisantes", voire délirantes. Le Frac organise également un atelier famille L'école des doudous, à 16 heures, pour faire suite à la visite guidée. Les enfants rejoindront une Fractory envahie de doudous. Les peluches prendront la pose pour les enfants qui les dessineront sous toutes les coutures. Leurs créations deviendront la matière d'un livre dont les doudous sont les héros. À 18 heures, des élèves de danse du Conservatoire et de la Butte de Caen proposeront une représentation. À 20 heures, l'artiste et enseignant Florent Dubois dévoilera son travail : un événement artistique en lien avec l'exposition, pour une ambiance cabaret nocturne.

Au Musée de Normandie

Les collections permanentes du Musée de Normandie se découvrent en "visites flashs" à 20 h 30 et 21 h 15, puis entrée gratuite jusqu'à minuit. Dès 21 heures, un médiateur du musée proposera Le château de Caen au crépuscule. L'occasion d'apprécier ce monument emblématique sous une nouvelle lumière, au cours d'une visite inédite. Au coucher du soleil, le public est invité à se laisser guider dans les vestiges du vieux palais de Guillaume Le Conquérant et du donjon. Dans l'enceinte du musée, le public retrouvera l'exposition Action ! Le patrimoine normand au cinéma. Celle-ci propose de révéler la diversité du patrimoine normand, naturel et monumental, tel qu'il apparaît dans le cinéma. Diversité des paysages, lumière particulière immortalisée par les peintres depuis le XIXe siècle, proximité de Paris sont autant d'atouts prisés du monde du 7e art.

Au Musée des Beaux-Arts

Depuis le 2 avril et jusqu'au 4 septembre, le Musée des Beaux-Arts de Caen accueille l'exposition Gérard Traquandi. Pour la nuit des musées, de 18 heures à minuit, elle est accessible gratuitement à tout public. Ici, l'artiste explore la pratique picturale sans cesser d'interroger une pluralité de techniques et de supports, depuis la photographie, la gravure et le dessin jusqu'à la céramique. C'est l'artiste du contrepoint, celui qui entretisse d'une pièce à l'autre le figuratif et le non-figuratif, les petits dessins et les tableaux monumentaux, une perception intuitive du réel et une exploration des matériaux dans l'atelier.