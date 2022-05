Calvados. Un vendredi fou pour le Caen TTC et le CBC : le récap sport du week-end

Le sport caennais a offert beaucoup de folie et d'émotions lors de ce week-end du 8 mai. Que s'est-il passé ?

Le match à retenir : le CBC tape du poing contre Poitiers

Ce match 1 du quart de finale de N1 était très attendu, face à la deuxième meilleure équipe de la saison. Dans un Palais surchauffé, on a cru un temps assister à un cavalier seul des Cébécistes (40-22, 14'). Or, un certain relâchement en fin de deuxième quart a offert une lueur aux Poitevins (49-40, 20'), qui ont ensuite pris l'avantage (61-66, 30'). Mais un incroyable Carl Ona Embo a réveillé le Palais à longue distance, pour un envol des Caennais en fin de match (97-88). La pression est dorénavant sur leurs adversaires, vendredi prochain, et éventuellement dimanche. Mais une absence de match dimanche ne dérangerait pas le CBC… bien au contraire.

La décla' du week-end

Fabrice Courcier (entraîneur du Caen Basket Calvados) : "Quel match ! C'était un vrai combat. On savait que l'opposition allait être tout autre que face à Lyon. On a vu ce soir tout le potentiel de cette équipe : physique, mais aussi dans l'agressivité. Il nous a fallu vraiment livrer un gros combat. On a fait une première mi-temps intéressante, et une fin de deuxième quart-temps où on les laisse revenir, où on commet trop d'erreurs. Un troisième quart où on se fait bousculer. Et si dans le dernier quart, on n'a pas cette euphorie qui descend des tribunes, avec cette possibilité de marquer 36 points, on ne passe pas ! C'est une vraie victoire collective."

Le top : le Caen TTC, à qui perd, gagne

La semaine avait pourtant mal démarré pour les pongistes caennais qui, en l'absence de Wang Yang, ont perdu la tête de la Pro A mardi à Angers (3-2). Ce vendredi, ils ont dû de nouveau batailler jusqu'au match 5 pour se défaire de Villeneuve-sur-Lot (3-2), grâce à un Antoine Hachard qui a su prendre ses responsabilités. Mais dans le même temps, les Angevins ont craqué à Hennebont (3-1). Cela permet ainsi à Caen de repasser devant à deux journées de la fin, 2 points devant Angers, 3 devant Morez, et 4 devant La Romagne (avec un match en moins !).

Un final bouillant les attend les 10 et 14 juin, à Pontoise, puis face à… La Romagne (potentiel second)

Le crève-cœur : la défaite des U19 du SMC en finale de Coupe Gambardella

Toutes les manières de perdre une coupe nationale en finale sont difficiles à vivre, mais une défaite aux tirs au but reste une des plus douloureuses. Après une première mi-temps serrée, les Caennais ont semblé prendre la main sur le jeu. Mais El Arouch a ouvert le score pour l'Olympique Lyonnais (1-0, 66'). Les Normands ont alors poussé plus fort pour recoller, et ont été récompensés par Niakaté (1-1, 82'). Personne n'a trouvé la faille, et il a ainsi fallu départager les deux équipes aux tirs au but. Cette séance s'est jouée sur l'avant-dernier tir. Le malheureux Norman Bassette, si héroïque lors des tours précédents, a vu son tir s'envoler juste au-dessus de la barre, et Lyon a saisi l'occasion de remporter le trophée sur le dernier tir.

La perf : les Valkyries intouchables face à leurs dauphines

17 matchs et 17 victoires pour les rugbywomen de l'Entente Caen-Rouen en Elite 2. Les Normandes continuent leur domination de leur championnat à la suite d'une victoire maîtrisée face à leurs poursuivantes, La Rochelle (17-3). Cette victoire leur assure de finir premières de la saison régulière, avant une demi-finale à domicile, probablement contre Limoges.