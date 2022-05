Les rencontres Made in Viande. En Normandie, les éleveurs ouvrent leurs portes au public

La consommation de viande marque le pas. Les derniers chiffres de l'institution FranceAgriMer montrent une baisse moyenne de consommation de viande de cinq points en dix ans en France. Sensibilité au bien-être animal, pollution, écologie et économie semblent autant de raisons qui poussent les Français à revoir leur consommation de viande à la baisse.

Rencontre entre les acteurs de la viande et le grand public

Pour la septième année, l'Association nationale inter­­professionnelle du bétail et des viandes organise Les rencontres Made in Viande du mercredi 11 au mercredi 18 mai. Objectif ? "Répondre aux attentes des consommateurs en quête du 'Manger mieux'". À l'honneur, la "convivialité" et le partage des "bonnes pratiques" pour proposer "une viande de qualité, responsable et durable". Visites, dégustations et démonstrations sont prévues tout au long des sept jours dans les charcuteries, boucheries et élevages partenaires.

Des visites scolaires seront organisées. L'abattoir Socopa à Gacé, dans l'Orne, accueillera des élèves des lycées agricoles.

Pour Nicolas Dumesnil, directeur de l'abattoir, l'enjeu de cet évènement est de "faire découvrir les métiers" qui pâtissent d'une mauvaise réputation. Pour faire face aux difficultés que rencontre la filière, "il faut continuer à la développer" en la rendant attractive aux yeux des futurs professionnels de la viande.

Où les trouver

En Normandie, l'évènement réunit une vingtaine de sites dans tous les départements. Dans le Calvados, l'EARL d'Argental, la SCEA de Vallemont et la boucherie Les éleveurs du Pays d'Auge ouvriront leurs portes au grand public. Dans l'Eure, les curieux pourront visiter l'élevage de La Ferme Carré, la boucherie Lehoulle Gilles et le marché aux bestiaux SICAMON. Dans le département de la Manche, le public aura l'occasion de pénétrer dans les sites d'élevage de l'EARL du Château et de la Réserve naturelle de la Sangsurière et de l'Adriennerie, dans la charcuterie du Groupe TEBA ainsi que dans le marché aux bestiaux Ets Bechet. Du côté de l'Orne, ce sont les éleveurs de la Charentonne, l'élevage de Frédéric Loison et la Boucherie de la place qui accueilleront les visiteurs. Enfin, en Seine-Maritime, l'élevage de la Ferme des Pommiers, les boucheries Dumesnil, Cahard Patrick et la boucherie du quai seront ouverts au public.