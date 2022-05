Saint-Lô. Les Hétéroclites reviennent au vallon de la Dollée

Sylvain Mellot est le président d'Art Plume, qui organise les Hétéroclites au vallon de la Dollée, du 9 au 11 juin prochain, à Saint-Lô.

Qu'est-ce que ça fait de revenir au vallon ?

C'est là où tout a démarré. Forcément, je suis heureux de retrouver cet espace, de revenir dans cet écrin de verdure, dans cet endroit magnifique. Et puis, tous les gens dans le vallon, les enfants qui courent, qui rigolent, le beau temps, les concerts. Voilà, c'est le vrai lieu où tu peux être bien, à l'aise. Les gens sont heureux. Il y a un vrai instant de partage au final, le lieu y contribue beaucoup.

25 ans cette année, que pensez-vous de cette longévité ?

C'est vrai que c'est une belle longévité. Pourvu que ça dure. C'est une belle édition, on a un gros programme cette année, donc on souhaite vraiment que les gens soient au rendez-vous pour que ça puisse continuer et perdurer. Car rien n'est jamais gagné quand on organise une manifestation de cette ampleur.

Que va-t-on voir aux Hétéroclites ?

Les Hétéroclites, c'est une toile blanche, et les ingrédients sont amenés par l'équipe. L'idée, c'est aussi d'articuler le travail à l'année des résidences et la programmation du jour. On a de l'art plastique, on a du théâtre de rue, on a de la musique. Il y a beaucoup d'ateliers pour les enfants le samedi. Dans la musique, la programmation est très, très éclectique. On passe du jazz manouche aux Tambours du Bronx qui viennent cette année, donc c'est très diversifié, avec des prix d'entrée tout à fait abordables. On souhaite que les amis des alentours viennent nous rejoindre. Ça va faire du bien de profiter de cet instant pour tous se retrouver et passer un bon moment.