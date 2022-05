Eure. Législatives 2022 : le ministre Bruno Le Maire ne sera pas candidat

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ne se lancera pas dans la bataille des élections législatives, les 12 et 19 juin. Élu depuis 2007 dans la première circonscription de l'Eure, il a déclaré jeudi 5 mai, dans son fief d'Évreux, qu'il ne solliciterait pas de nouveau mandat.

"J'ai toujours dit que je ne ferai pas plus de trois mandats. Je respecte mes promesses", indique Bruno Le Maire.

Lors d'une récente visite en Seine-Maritime, il avait déjà démenti un éventuel parachutage dans le Pays basque, entretenant cependant le flou quant à une éventuelle candidature en Normandie, se présentant comme "un homme fidèle" à son territoire. Dans sa déclaration, Bruno Le Maire indique qu'il soutiendra, dans la première circonscription de l'Eure, la candidature de Séverine Gipson, soutenue par la majorité présidentielle, et son suppléant Yves-Marie Rivemale, maire de Verneuil d'Avre et d'Iton.

Conformément à mes engagements, je ne ferai pas plus de trois mandats dans la première circonscription de l'Eure. Par conséquent, je ne me représenterai pas aux élections législatives des 12 et 19 juin.

Je reste et je resterai totalement engagé dans la vie politique nationale. pic.twitter.com/oeaHLBdakb