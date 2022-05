Mondeville. Une application pour créer du lien entre séniors

Afin de créer du lien entre les personnes séniors qui peuvent parfois être isolées, la Ville de Mondeville propose une nouvelle application destinée aux personnes de plus de 55 ans : Senior Connect.

Les habitants de Mondeville pourront ainsi échanger et partager ensemble via la plateforme en postant des annonces et en répondant à celles publiées autour de chez eux : s'occuper d'un animal de compagnie, partager une balade, faire quelques courses, échanger des conseils, pratiquer une activité sportive, trouver un covoiturage… L'application permet aussi aux utilisateurs de visualiser, sur une carte interactive et/ou un agenda, les activités et événements organisés autour de leur lieu de vie.

Elle est gratuite et accessible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.