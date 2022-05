Transport. Le covoiturage explose et Rouen reste championne de France

L'explosion du tarif des carburants n'y est certainement pas pour rien. Dans un baromètre mis à jour avec les données de l'Observatoire national du covoiturage quotidien, qui recense tous les trajets en covoiturage courte distance par plus de 20 opérateurs, Klaxit, l'un de ses opérateurs (partenaire de la Métropole Rouen Normandie), note que le nombre de trajets en France a bondi de 54 % entre le mois de février et le mois de mars 2022.

+88 % en un mois dans la Métropole

Et parmi les villes qui covoiturent le plus, la Métropole Rouen Normandie reste largement en tête, avec 22 345 trajets réalisés en covoiturage au mois de mars, loin devant Angers à 14 213 trajets et Montpellier à 13 758 trajets. Dans la MRN, les trajets ont même augmenté de 88 % en seulement un mois.

Un bon résultat, qui peut s'expliquer en partie par les incitations financières mises en place par la MRN et ses partenaires. Début avril, une nouvelle ligne régulière subventionnée a notamment été mise en place entre Rouen et Val-de-Reuil (Eure).

Sur le site de l'Observatoire national du covoiturage quotidien, on peut voir que le trajet Saint-Étienne-du-Rouvray - Rouen est le 4e le plus parcouru en covoiturage courte distance au mois de mars 2022.