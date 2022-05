[Vidéo] Alençon. Léane et I2S sur la scène du Tendance Live

C'est une tradition, la première partie des concerts Tendance Live organisés par la radio Tendance Ouest est toujours ouverte aux talents normands. Pour l'édition 2022 de l'événement à Alençon, c'est un duo urbain qui foulera la scène de la salle Anova.

Rap et pop urbaine

Léane et I2S sont des artistes alençonnais autodidactes, âgés de 21 ans. Ils font leurs armes lors de différentes scènes locales et "Open Mic". Influencés par l'univers rap et pop urbaine, ils présentent un projet artistique abouti avec des textes inspirés de leur quotidien. Accompagnés par la Zone 61 où ils se sont rencontrés, les deux artistes sont complémentaires.

Talents à suivre

En 2017, Léane a remporté le tremplin "Alençon a du Talent". De son côté, I2S enregistre un premier EP Zonard et balance sur les réseaux sociaux des freestyles habités. Créatifs et soucieux du détail, ils préparent leur prestation scénique accompagnés de danseurs et danseuses hip-hop. La mise en scène lumière et vidéo offre un spectacle complet. Léane et I2S n'ont pas dit leur dernier mot.