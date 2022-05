Caen. Claude Lelouch, invité exceptionnel pour l'avant-première de Tourner pour vivre

Le cinéma LUX de Caen organise jeudi 5 mai une séance en avant-première du film Tourner pour vivre, réalisé par Philippe Azoulay. La diffusion aura lieu dans la salle de l'amphithéâtre Pierre Daure, sur le campus 1 de l'université de Caen. Le réalisateur Claude Lelouch, à qui ce documentaire rend hommage, sera présent pour une rencontre, de même que Philippe Azoulay.

Ce documentaire retrace le cinéma de Claude Lelouch et son processus de création artistique. Dans ce film, on aperçoit également Jean Dujardin, Eddy Mitchell, Johnny Halliday, et Francis Lai, compositeur attitré de Lelouch. Comptez 5,50 euros pour assister à cette avant-première suivie de la rencontre avec les deux réalisateurs.

Pour réserver, c'est ici.