Manche. Le retour de la Star Academy réjouit Mathieu Johann : "L'expérience m'avait passionné"

Un château, des professeurs, des élèves… Ce n'est pas le retour de Harry Potter mais de la Star Academy à l'automne. Le casting a commencé pour cette 10e saison de l'émission de découverte de talents. Elle a duré de 2001 à 2008 sur la première chaîne, avec une saison en plus en 2012, sur NRJ 12. Dans la Manche, Mathieu Johann a été candidat lors de la quatrième saison, celle qui a vu gagner Grégory Lemarchal. C'est une expérience qu'il ne regrette absolument pas. Il encourage même les jeunes chanteurs à y participer. "La Star Academy, c'est une vraie école de formation accélérée. On n'y apprend pas seulement à faire de la musique, on y apprend aussi à faire de la télé. C'est une expérience qui m'avait passionné", raconte-t-il.

Pour Mathieu Johann, le meilleur moyen d'apprendre ce métier de chanteur est de faire de la scène mais l'émission "peut changer les choses. Ça peut permettre d'être repéré par une maison de disques, par un agent, par une production". Il estime les téléspectateurs prêts pour ce retour, si la production réussit le casting et met des moyens.