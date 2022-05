Votre horoscope signe par signe du samedi 7 mai

Bélier

Vous allez enfin vous libérer d'une préoccupation majeure qui pesait lourd dans votre esprit et monopolisait une grande partie de votre temps.

Taureau

Une bonne surprise est possible. Certains pourraient retrouver un être aimé et renouer des liens plus raisonnés.

Gémeaux

Vous réussirez, mieux que d'habitude, à vous adapter aux circonstances. Profitez-en pour faire avancer vos projets.

Cancer

Le climat familial sera moins chaleureux et vous risquez de changer brutalement d'humeur, vos proches pourraient souffrir de votre froideur.

Lion

Vous vous êtes entouré d'une équipe efficace et solide. De nouveaux projets pourraient fleurir très bientôt.

Vierge

Faites sortir l’artiste qui est en vous et trouver de nouvelles idées pour mettre au goût du jour des objets qui ne vous plaisent plus.

Balance

Ne cherchez pas à mettre en route de nouveaux projets aujourd'hui. Vous allez devoir faire face à des retards et autres contretemps.

Scorpion

Votre vie sentimentale vous donnera de belles satisfactions si vous renoncez à porter votre masque de pudeur, qui devient inutile.

Sagittaire

Cette journée sera plutôt calme à moins que vous n'ayez pas été raisonnable ces derniers temps.

Capricorne

Pour une fois, laissez-vous aller à vos émotions et exprimez vos sentiments sans retenue.

Verseau

Les projets d'union seront favorisés et votre situation pourrait bien évoluer plus rapidement que vous ne le pensiez.

Poissons

Cette journée sera assez fatigante mais vous avez de la ressource, et il ne vous faudra pas longtemps pour récupérer votre tonus.