Caen la Mer. Ma Bibli, l'application qui connecte les médiathèques à leurs usagers

En ce début de mai, la communauté urbaine Caen la Mer rejoint le réseau de médiathèques de l'application Ma Bibli. En s'y rattachant, l'agglomération souhaite "faire de l'accès à la culture au plus grand nombre l'une de ses priorités". Disponible sur iPhone et Android, l'application centralise les informations des bibliothèques et de leurs usagers. Vous pourrez désormais sélectionner la médiathèque de votre choix, de Caen à Ouistreham, scanner votre carte et ouvrir les portes virtuelles de votre bibliothèque.

L'application permet de gérer ses abonnements et de prolonger ses emprunts. Que ce soit un film ou un livre, il est désormais possible de connaître en amont les documents disponibles via le catalogue de chaque établissement. Les usagers peuvent suivre leurs prêts en cours, connaître leurs échéances d'abonnement ou encore réserver des documents déjà empruntés.

Certaines bibliothèques proposent aussi de réserver des ouvrages via l'application avant de venir les récupérer.