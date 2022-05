Portrait. Qui est Thierry Mosimann, nouveau préfet du Calvados ?

Il arrive tout droit de Bretagne. Thierry Mosimann a officiellement pris ses fonctions de préfet du Calvados mercredi 27 avril. Il n'arrive pas sans expérience, puisqu'il a déjà cumulé plusieurs mandats en tant que préfet, dans le Val-d'Oise, dans l'Aube et dernièrement dans les Côtes-d'Armor. Originaire de Franche-Comté, Thierry Mosimann est diplômé de l'École nationale de l'administration, de la promotion Nelson Mandela (2001) et de Sciences Po Paris.

La sécurité comme priorité

S'il n'a pas encore eu le temps de découvrir la totalité du territoire, Thierry Mosimann a défini quelques priorités. La première concerne la sécurité et la sûreté des habitants, "en développant plus de patrouilles pédestres", détaille le représentant de l'État dans le département. Depuis 2017, 17 policiers et 16 gendarmes supplémentaires ont été recrutés dans le Calvados. Selon Thierry Mosimann, cela ne passe pas uniquement par l'augmentation des effectifs mais aussi "par de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux équipements".

Thierry Mosimann, préfet du Calvados Impossible de lire le son.

La lutte contre les stupéfiants et la sécurité routière ont aussi été évoquées.

La cohésion sociale et territoriale, le développement économique et l'emploi ainsi que la transition écologique font partie de ses autres priorités.

Père de trois enfants, à 55 ans (56 ans le 20 mai), le nouveau préfet du Calvados est aussi passionné de sport. Il aime, par exemple, le ski de fond et le tennis de table. Il a par ailleurs intégré le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports en tant que directeur des sports dès 2012.

Thierry Mosimann vient remplacer Philippe Court, devenu préfet du Val-d'Oise le 9 mars dernier.