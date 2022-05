Insolite. Attention, travaux : les Argentanais emballent leur hôtel de ville !

À Argentan, les bâches monumentales déployées pour protéger les travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville seront inaugurées vendredi 6 mai, au matin.

Ces bâches multicolores ont été dessinées par des écoliers et des collégiens d'Argentan, sur des thèmes comme la citoyenneté, la ville, l'architecture ; mais on y trouve aussi des photos d'archives de cette mairie, en noir et blanc.

Une réhabilitation nécessaire

L'hôtel de ville d'Argentan a été érigé en béton entre 1954 et 1957, lors de la reconstruction de l'après-guerre, sur l'emplacement de l'ancienne mairie qui avait été détruite. Depuis soixante-cinq ans, le béton s'est dégradé, imposant une réhabilitation, avec le ravalement du bâtiment dont les bétons seront repeints. La charpente sera reprise, avec la création dans les combles d'une salle de réunion, d'un espace de repos et d'une cafétéria. La toiture en ardoise sera remise à neuf et six verrières seront créées. De grands châssis vitrés et plusieurs portes seront changés et une isolation thermique protégera la façade ouest.