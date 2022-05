Montivilliers. Recycler et financer des repas aux Restos du Cœur

Quand développement durable rime avec solidarité. Pour traiter et valoriser ses déchets d'équipements électriques et électroniques, la Ville de Montivilliers travaille depuis plusieurs années avec la société Morphosis. En plus de recycler les matériaux, cette dernière reverse une partie de l'argent récolté aux Restos du Cœur.

Par ailleurs, au sein de la ville, pour que les 350 agents puissent mener à bien leurs missions, près de 290 ordinateurs sont nécessaires. Cet équipement, utilisé quotidiennement, a une durée de vie relativement courte (environ cinq ans) imposant un renouvellement régulier du parc informatique. Depuis une dizaine d'années, la société Morphosis a mis en place, au travers du programme "Recysol, recyclons solidaire", un partenariat avec les Restos du Cœur, pour qu'une part de l'argent généré serve à financer des repas. Ainsi, lors des deux derniers dépôts effectués par la mairie de Montivilliers, en mai 2021 et en février 2022, plus d'une tonne et demie de déchets a été traitée et a permis de prendre en charge près de 150 repas aux Restos du Cœur.

La société Morphosis, basée à Tourville-les-Ifs près de Fécamp, est spécialisée dans l'extraction et l'affinage des métaux rares et précieux présents dans ce type d'équipements.