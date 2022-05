Le Havre. La Ville fête l'Europe avec des débats

À l'occasion de la journée de l'Europe, lundi 9 mai, la Ville du Havre organise une série de débats sur ce que sont les valeurs européennes. Trois tables rondes seront animées par Véronique Auger, journaliste et présidente de l'Association des journalistes européens.

La série "Parlement"

en avant-première

Une projection débat sera proposée autour de la série Parlement, dont le premier épisode de la saison 2 sera diffusé. Cette série comique diffusée par France Télévisions présente les coulisses du Parlement européen à travers le regard d'un jeune attaché parlementaire.

L'amitié franco-allemande

à l'honneur

Cette journée du 9 mai sera également placée sous le sceau de l'amitié franco-allemande. Le Havre accueillera la conférence annuelle de l'Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ), au Carré des Docks. L'organisme a pour mission d'encourager les relations entre les jeunes des deux pays, de promouvoir les échanges et les rencontres interculturelles pour renforcer l'amitié franco-allemande.

Programme de la fête de l'Europe au Havre

Pour assister à la projection du premier épisode de la série Parlement et aux tables rondes, l'inscription (gratuite) est obligatoire.

Au Carré des Docks

10 heures - Cérémonie de remise du prix aux étudiants participant au concours organisé en partenariat avec le Campus Le Havre Normandie et la Maison de l'Europe.

11 heures - Inauguration de la conférence de l'Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ)

Dans les salons de l'hôtel de ville du Havre

13 h 45 - Mot d'accueil

13 h 50 - Projection en avant-première du premier épisode de la nouvelle saison de la série Parlement, suivie d'un débat entre Maxime Calligaro, coscénariste de la série, Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po, Adina Revol, cheffe du service média et porte-parole de la représentation de la Commission européenne à Paris, et Florent Saint-Martin, professeur associé à Sciences Po, conseiller municipal du Havre, vice-président de la communauté urbaine.

14 h 50 - Première table ronde : Le Havre, un port à la pointe de la transition énergétique européenne ? avec Jean-Baptiste Gastinne, premier adjoint au maire chargé de l'urbanisme et de l'environnement, Erwan Keromest, directeur de la plateforme TotalÉnergies, et Cédric Virciglio, directeur de la Stratégie et des Relations internationales d'HAROPA.

16 h 05 - Deuxième table ronde : Quelle défense pour l'Europe ? avec Bertrand de Cordoue, directeur des Affaires publiques UE et OTAN d'Airbus, Benoît Heurtel, membre de la section Jeunes de la Fondation de Gaulle, Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po, et Adina Revol, cheffe du service média et porte-parole de la représentation de la Commission européenne à Paris.

17 h 35 - Troisième table ronde : Unis dans la diversité, quelle citoyenneté pour l'Union européenne ? avec Agnès Canayer, sénateur de la Seine-Maritime et conseiller municipal de la Ville du Havre, François Gaüzere, historien, Benjamin Kurc, responsable du Fonds citoyen franco-allemand et Pierre Menguy, président de la Maison de l'Europe de la Seine-Maritime.

18 h 35 - Cocktail proposé par un grand chef étoilé espagnol avec le concours des élèves du CFA Jules-Lecesne du Havre.