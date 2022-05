Près de Carentan. Un conducteur contrôlé à 106 km/h pour 50 autorisés

Des contrôles routiers ont été menés par les gendarmes de la Manche durant le week-end du 1er mai sur les axes du département. Les forces de l'ordre ont relevé près de 160 infractions, avec trois excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée. Le plus dangereux a été relevé par la brigade de gendarmerie de Carentan, où un conducteur a été contrôlé à 106 km/h pour 50 autorisés. L'automobiliste a perdu son permis et sa voiture sur-le-champ. Durant ce week-end, les gendarmes de la Manche ont procédé à 23 rétentions de permis de conduire et 30 immobilisations de véhicules.

Plus de 130 accidents corporels depuis le début de l'année

Depuis le 1er janvier, 11 personnes sont mortes et 164 ont été blessées lors de 131 accidents corporels sur les routes du département.