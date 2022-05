[Enquête] Caen. Le centre-ville s'élargit

"J'aurais préféré être en centre-ville", confie Will Bethus, torréfacteur qui va ouvrir mi-mai sa boutique Les Cerises du café, rue de Vaucelles à Caen. Son cas n'est pas isolé. Désormais, nombreux sont les commerçants qui peinent à s'installer dans ce secteur prisé. "Il n'y a pratiquement plus de place, beaucoup de petits locaux ont trouvé preneur, c'est un signe de bonne santé du territoire", souligne Sylvie Orcier, commerçante et présidente de l'association Les Vitrines de Caen. Le taux de vacance des locaux commerciaux dans l'hypercentre est de 5,2 % et, dans le centre-ville étendu, de 7 %. Cela correspond à 106 cellules vacantes sur 1 514. "Ces taux englobent les locaux vides pour lesquels un projet est en cours." Ce qui explique notamment que ces chiffres soient si bas, alors que "des personnes ont l'impression qu'il y a de nombreux emplacements vides". Ce manque de place, Sylvie Orcier l'a remarqué depuis "6,8 mois. Nous avons des demandes de porteurs de projets qui ne trouvent pas de locaux dans le centre, c'est-à-dire de la place Fontette à la rue Neuve Saint-Jean".

Emplacement 1bis et 2

Cela s'explique notamment parce que les franchises ne s'installent que dans l'hypercentre, comme dans la rue Saint-Pierre, la rue de Strasbourg ou encore la rue de Bras. "C'est saturé, confirme Sylvie Orcier. Désormais, les porteurs de projets qui veulent ouvrir un concept store n'hésitent pas à aller sur les rues adjacentes, c'est ce qu'on appelle les emplacements 1bis et 2, mais même ces rues-là commencent à saturer." Le turn-over est faible et les futurs gérants de magasins "arrivent tous sur le marché en même temps en raison des confinements et de la Covid-19 qui avaient un peu ralenti les choses". Exemple avec Will Bethus, qui a créé sa société dans l'idée d'ouvrir un magasin, mais "c'était en pleine période Covid, je trouvais cela risqué. Pour garder mon projet en tête, j'ai fait le choix, dans un premier temps, de travailler sur les marchés". Du côté des surfaces, difficile aussi d'obtenir ce que l'on souhaite. Les franchises recherchent des locaux allant de 100 m2 à beaucoup plus, un type de bien "impossible à trouver en ce moment". "Par exemple, j'ai eu deux demandes de magasins de bricolage qui voulaient entre 600 et 800 m2 en rez-de-chaussée, on n'a pas ce genre de surface en centre-ville. C'est dommage, mais ceux qui en cherchent des petites arrivent à trouver. Pour les plus grandes, c'est impossible dans le centre", ajoute Catherine Pradal-Chazarenc, maire adjointe au commerce.

Tiphaine Lelimouzin et Céline Barbot en sont les exemples parfaits. Les deux jeunes femmes viennent de trouver un local pour vendre des articles vintage, dans la rue Écuyère, un emplacement 1bis dans le jargon. "On voulait de la surface mais on a revu notre plan", explique Tiphaine. "Le secteur est essentiel, quitte à avoir plus petit", poursuit Céline. Pour trouver, il a fallu "être très réactives". Les deux jeunes femmes le concèdent, "c'est très cher en centre-ville". Pour ce local de 37 m2 dans la rue Écuyère, elles vont débourser 45 000 € de droit au bail et 900 €/mois de loyer.