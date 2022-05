Législatives 2022. Conseiller à La Hague, Yann da Cruz-Legeleux candidat pour Reconquête !

Yann da Cruz-Legeleux a pris un peu d'avance. Les candidatures normandes sous la bannière Reconquête ! pour les législatives devaient être dévoilées mardi 3 mai. Mais l'actuel conseiller municipal à La Hague et responsable du parti d'Éric Zemmour dans la 4e circonscription de la Manche depuis janvier 2022, a annoncé sa candidature sur Facebook.

À 35 ans, ce Cherbourgeois d'origine travaille comme technicien dans le nucléaire, chez Orano La Hague. "J'ai eu une jeunesse syndicale, j'étais membre du bureau des jeunes de Force ouvrière, et j'étais apolitique." En 2020, il s'implique pour la première fois aux élections, pour un scrutin municipal, et dirige la campagne de Jean-Marc Frigout, puis lors des départementales. Élu conseiller municipal d'opposition, il est finalement exclu du groupe (et devient conseiller indépendant), après s'être engagé aux côtés d'Éric Zemmour. Il s'est toujours intéressé au chef de file de Reconquête !. "C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié car il arrive à faire entendre la vérité", plaide-t-il.