Sud-Manche. Trois blessés dans un accident entre une moto et une fourgonnette

Un accident a eu lieu lundi 2 mai au matin, vers 10 heures, à Martigny, près de Saint-Hilaire-du-Harcouët, entre une fourgonnette et une moto, entre la RD 999 et la RD 47. Au total, trois personnes ont été blessées, dont une grièvement. Il s'agit du pilote de la moto, âgé de 58 ans. La passagère de la moto, du même âge, ainsi que le conducteur de la fourgonnette, âgé de 23 ans, ont été plus légèrement touchés.

Tous les trois ont été transportés à l'hôpital d'Avranches.

De nombreux moyens de secours ont été déployés. Au total, six véhicules des centres d'Isigny, Ducey et Saint-Hilaire ont été réquisitionnés, en plus de trois ambulances, d'un véhicule infirmier et du SMUR d'Avranches.