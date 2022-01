Le marbre et le granit pour passion

Il a le sourire, Jean-François Beloin. Et il a de quoi. Depuis le 1er juin, son entreprise Adéquate est implantée à Coulvain, près de Villers-Bocage, au sud-ouest de Caen. A 42 ans, fort de 25 années d'expérience dans la marbrerie décorative, il a décidé de se lancer et a quitté sa Mayenne natale pour s'installer en Normandie. “Ici, nous faisons tout de A à Z, la fabrication, la prise de côtes, la livraison et la pose.”, explique t-il. Concrètement, Jean-François Beloin réalise des plans de travail, des vasques de salle de bain, des habillages de cheminée, des escaliers, des habillages et des receveurs de douche, des dessus de table, des table de salon et de façon plus générale, tout ce qui est agencement d’intérieur. “Nous travaillons le granit, le marbre, la pierre et des produits composites, c’est-à-dire des produits résineux avec du quartz dedans.”



Etre le premier dans l’annuaire



Ce chef d’entreprise de 42 ans avait déjà une société de marbrerie décorative à Laval (Mayenne). “J’ai revendu mes parts à mon associé, j’avais un contrat de non concurrence, alors je me suis décidé à venir dans le Calvados parce que le département et la région me plaisent et parce qu’il y a un réel potentiel de clients.” A son arrivée,ce dernier a recruté deux collaborateurs : une technico-commerciale, Coralie Lainé et un employé pour l’atelier de fabrication, Yohann Renard qui façonne et transforme sur mesure. Et Jean-François Beloin ne cache pas son envie de prospérer. “Dans le futur, je voudrais avoir une équipe d’au moins huit personnes.” Et au diable la mauvaise conjoncture économique. “J’avais le projet d’ouvrir ma société de marbrerie décorative avant que le mot crise n’apparaisse dans les médias et dans toutes les bouches. Ce que je me dis pour me rassurer, c’est qu’au moins, ça ne peut pas aller plus mal.”, sourit-il. Pour s’implanter en Normandie, Jean-François Beloin a eu l’appui de Calvados Stratégie, le comité d’expansion économique du département. “C’est eux qui m’ont permis de trouver le site de Coulvain.” L’entrepreneur cherchait un endroit assez vaste pour stocker les matériaux avec lesquels il travaille, d’immenses panneaux de granit pouvant atteindre la taille de deux mètres sur trois et jusqu’à trois centimètre d’épaisseur. Et bien l’homme n’a pas fait dans la demi-mesure puisque Adéquate s’étend sur 11 000m2 de surface dont 600m2 sont consacrées à l’atelier de conception. “C’est idéal cet endroit. Je voulais être en périphérie de Caen car les prix y sont plus abordables et en plus, je suis aux portes de la Manche.” A quelques mètres de l’A84, Adéquate bénéficie effectivement d’un emplacement idéal. Pour travailler son granit, Jean-François Beloin a préféré la méthode à l’eau plutôt que la méthode à sec. “C’est mieux pour les abrasifs.” , raconte t-il. “Cela permet également de meilleures finitions et puis, ça évite aussi la poussière !” Côté approvisionnement, Adéquate reçoit ses matériaux de l’étranger, du Brésil et de l’Inde majoritairement. “Nous n’avons pas de carrière de granit décoratif en France. Nous n’avons que du granit pour des produits funéraires.” , relate Jean-François Beloin. “Le granit est, il me semble, le meilleure compromis entre le prix et la solidité. C’est un matériaux qui ne craint ni la chaleur, ni les tâches. Il est inaltérable.” Adéquate propose actuellement, une quarantaine de granits et huit marbres différents. “Mais je peux aussi passer commande.” , précise t-il. Et quand au nom de son entreprise, Adéquate, il l’a choisi pour la connotation “sur mesure” mais aussi tout simplement parce qu’il souhaitait un nom commençant par un a pour être “en tête de liste dans l’annuaire !”



Adequate, marbrerie décorative Z.A de Coulvain 14 310 Coulvain Tél. 02 31 24 11 22, courriel : adequate.marbrerie@orange.fr



