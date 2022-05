Muneville-le-Bingard. Accident de la route : trois personnes grièvement blessées dont un bébé

Un grave accident de la circulation a eu lieu samedi 30 avril vers 22 heures au niveau de la commune de Muneville-le-Bingard, entre Lessay et Coutances. Deux voitures ont été impliquées dans l'accident faisant trois blessés graves. Parmi eux, une femme de 27 ans et son bébé de 19 mois. Ils ont été pris en charge et transporté en urgence absolue par le Service mobile d'urgence et de réanimation vers le CHU de Caen. Dans l'autre véhicule, une femme de 57 ans s'est retrouvée incarcérée. Elle a pu être dégagée par les sapeurs-pompiers. Elle a ensuite été emmenée médicalisée par le SMUR vers l'hôpital de Saint Lô.

Au total, 14 pompiers sont intervenus sur cette opération, en provenance notamment de Coutances et Lessay.