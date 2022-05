Bonne table à Rouen. Ngoc Kitchen, l'envol pour le Vietnam

Ngoc Do est arrivée en France par amour il y a quelques années. Restauratrice à Hanoï, au Vietnam, elle s'est installée fin novembre 2021 dans le cœur historique de Rouen, rue Beauvoisine, pour ouvrir sa cuisine. Une petite échoppe joliment décorée de 14 m2 seulement où la cheffe assure seule, derrière le comptoir, le repas et le service. Tout est fraîchement préparé sur place. Et pour le pain, la restauratrice travaille avec une boulangerie de Bois-Guillaume qui lui crée des pains baguettes vietnamiens. Plus ramassé, ce pain blanc est garni de bœuf à la citronnelle, porc laqué ou de tofu sauté.

De la terre à l'assiette

Le goût de la cuisine lui vient de sa maman. Enfant, Ngoc Do l'aide derrière les fourneaux. Aujourd'hui, la cheffe s'adapte au palais (et à la prononciation) des Français. Des bò bún, qui s'appellent en réalité le "bún bò nam bô" au pays. "Au Vietnam, on le mange au bœuf, avec ou sans piment", précise-t-elle.

La cheffe décline les recettes traditionnelles avec des crevettes, du poulet et du tofu. Les nems, rouleaux de printemps et autres bao, des pains cuits à la vapeur, sont agrémentés par des herbes qui viennent principalement de son propre potager.

Plusieurs formules existent entre 10,90 euros et 12,90 euros. Le plat du jour est un bún cha. Ce sera mon choix. À la fois frais et gourmand, il est composé de vermicelles, carottes servis avec des boulettes et de la poitrine de porc cuisinés dans un bouillon relevé aux épices.

Bùn Cha, avec ses boulettes de porc.

En dessert, Ngoc Do propose des fruits frais servis avec des graines de tapioca au lait de coco, qui roule sous la langue. Peu sucré, ce dessert termine le repas avec légèreté. Fidèle à la street food vietnamienne, toute la carte du restaurant est à emporter. Le client peut s'installer en terrasse avec quatre couverts pour profiter des beaux jours puis un bar avec une place unique. Et pourquoi pas se laisser tenter par un thé vert aromatisé avec un sirop de citronnelle maison ? Un délice.

Pratique. 6, rue Beauvoisine. Du mardi au samedi midi et soir. Tél. : 06 33 19 63 25.