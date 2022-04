Orne. Sept blessés dont un grave dans deux accidents de la route

Un premier accident s'est produit sur la RN 12 au niveau de Lalacelle, entre Pré-en-Pail et Alençon, un peu après 17 heures vendredi 29 avril, impliquant deux voitures. Quatre personnes ont été légèrement blessées. Deux femmes âgées de 21 et 49 ans, un homme âgé de 22 ans et un enfant de 21 mois.

Un peu plus tard, un peu avant 20 heures, deux voitures sont entrées en collision à une intersection entre les RD 11 et DR 9 à Préau-du-Perche. Un homme âgé de 28 ans a été désincarcéré. Grièvement blessé, il a été évacué par l'hélicoptère du Samu 28 vers l'hôpital d'instruction des Armées à Clamart, en région parisienne. Deux autres hommes âgés de 30 ans, légèrement blessés, ont été pris en charge.