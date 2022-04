Cadeaux. Chaque matin, gagnez votre jeu Just Dance 2022 sur Nintendo Switch

Gagnez tous les jours le jeu JUST DANCE 2022 sur Nintendo Switch. Dansez en rythme, suivez la chorégraphie pour remporter la partie. Vous cherchez le jeu parfait pour danser sur les derniers hits et passer un bon moment entre amis ou en famille ? Just Dance 2022 est fait pour vous ! Just Dance 2022 est de retour avec de nouveaux univers et 40 nouveaux tubes, comme Don't Go Yet de Camila Cabello, Love Story de Taylor Swift (Taylor's version), Happier Than Ever de Billie Eilish, et bien plus !

Pour gagner votre jeu, envoyez NORMANDIE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + coût d'envoi).

Tirage au sort chaque matin, du lundi 2 au vendredi 6 mai, entre 7 h 30 et 8 heures, avec Laure et Pierre.