Le Havre. De nouvelles enseignes aux Docks Vauban

Ça bouge côté commerces dans la cité Océane. Le centre commercial Docks Vauban, au Havre, annonce l'arrivée de trois nouvelles enseignes au sein de sa vaste galerie marchande.

The Temp

Le spécialiste du CBD The Temp est installé depuis quelques semaines dans un kiosque. La boutique propose des produits dérivés du chanvre comme des huiles, des cosmétiques ou encore de la nutrition.

Chaussea

Le spécialiste de la chaussure et de l'accessoire Chaussea ouvre ses portes samedi 30 avril, en lieu et place de Plein Ciel. Pour son inauguration (samedi), la boutique propose un atelier de customisation de chaussures et des influenceurs havrais seront présents dans l'après-midi pour apporter leur conseil sur les tendances du moment.

Footkorner

L'enseigne s'adresse aux adeptes du ballon rond, de sportswear et de streetwear. Footkorner ouvrira prochainement ses portes à côté de Jennyfer.