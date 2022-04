Calvados. L'agriculture recrute, deux sessions de job dating organisées

Récolter des salades, planter des fleurs ou devenir palefrenier. Ce sont les offres d'emploi proposées par le Groupement d'employeurs agricoles du Calvados (GE14). Vendredi 29 avril, de 9 heures à 17 heures, une session de job dating est organisée à Falaise, Vire et Livarot pour les personnes à la recherche d'un emploi pour la saison, d'un CDD ou d'un CDI. "Nous acceptons tout profil de candidat. Les personnes n'ayant aucune expérience seront plutôt orientées vers le secteur du végétal : maraîchage, horticulture", détaille Léa Massé, chargée de relations humaines et communication au sein du GE14. Près d'une cinquantaine d'offres sont à pourvoir. "Il est possible de postuler dès l'âge de 16 ans pour certains postes. Le point le plus important que l'on va regarder, c'est sa mobilité", poursuit-elle.

L'agriculture, un domaine qui attire

"Pendant les confinements, nous avons eu de nombreux salariés de la restauration qui sont venus aider et ça a très bien fonctionné. Certains sont même restés dans le milieu après la pandémie", raconte la chargée de mission.

" Certains salariés de la restauration sont restés après la crise" Impossible de lire le son.

De plus en plus de candidats se tournent vers le GE14 pour postuler, dans le but de trouver un sens à ce qu'ils font et travailler pour des causes plus justes pour eux. "S'ils sont inscrits à Pôle emploi, il est possible pour eux de participer à un parcours 'Périodes d'immersion'. Ils découvrent alors le métier et peuvent ainsi déterminer s'ils ont envie de poursuivre ou non", ajoute Léa Massé.

Des parcours pour se reconvertir Impossible de lire le son.

L'agriculture est un domaine attrayant pour les jeunes et étudiants à la recherche d'un job d'été. "Si les personnes ne peuvent pas se rendre disponibles pour les job dating, les offres sont postées sur notre site internet ou Facebook", conclut-elle. Toute la saison estivale, des propositions d'emploi seront publiées. Des entretiens individuels, en présentiel ou en visio, sont également proposés par le GE14.

Une seconde session a lieu vendredi 6 mai, aux mêmes heures, à Hérouville-Saint-Clair, Bayeux et Lisieux.

Ce vendredi 29 avril le job dating se tient au 5000 avenue de la Crosse à Falaise, au 201 rue de la Douitée à Vire et au 24 rue Delaplanche à Livarot. Le vendredi 6 mai ce sera au 1 rue d'Hermia à Hérouville-Saint-Clair, route de Caen à Bayeux et au 70 rue Joseph-Guillonneau à Lisieux.

Pratique. Inscription obligatoire au 02 31 70 25 28 ou par mail à leo.bouchard@ge14.fr.