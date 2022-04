Le Havre. L'École de l'administration de la mer inaugurée

L'École nationale de la sécurité et de l'administration de la mer (ENSAM) a officiellement été inaugurée mercredi 27 avril, au Havre, en présence d'Annick Girardin, ministre de la Mer. L'école est ouverte depuis septembre 2021 et accueille sa première promotion baptisée "Jeanne Barret". L'ENSAM s'est installée au sein du bâtiment de l'École nationale supérieure maritime (ENSM), dans le quartier des Docks Vauban.

Le choix du Havre répond à un objectif de rayonnement et de recherche de synergies, au sein du pôle international d'enseignement maritime en devenir.

École de service public relevant du ministère de la Mer, elle comprend notamment l'École d'administration des affaires maritimes, grande école militaire assurant la formation des cadres supérieurs de l'État chargés de concevoir et porter les politiques maritimes nationales, européennes et internationales. L'ENSAM forme également les différents agents de l'administration maritime, dans les territoires et à Paris, qui mettent en œuvre l'action du ministère de la Mer : surveillance et sauvetage en mer, développement des activités maritimes et littorales, police des pêches et de l'environnement marin, planification des espaces marins, sécurité des navires et de la navigation.