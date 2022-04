Fécamp. Une cure de jouvence pour le cénotaphe des marins

Avec ses figures de proues façon drakkar viking, c'est un monument emblématique, à Fécamp. Le cénotaphe du petit parc, dédié aux marins disparus en mer, est en cours de restauration.

Du grès flammé

Ce monument de 1905 est en bon état général mais, avec le temps, la structure métallique interne se corrode, gonfle et entraîne des fissures. Des éclats doivent aussi être retouchés. "On va essayer d'enlever ou corriger les anciennes interventions de restauration qui ont mal vieilli", indique Ophélie Grangier, restauratrice de sculpture. Avant cela, il est nécessaire de nettoyer l'ouvrage "avec de l'eau et de l'huile de coude !".

C'est le grès flammé qui donne au cénotaphe sa couleur verte. Une œuvre du célèbre céramiste Alexandre Bigot, représentatif de l'Art Nouveau. "C'est une céramique très dure, très peu poreuse et très belle, sourit Adeline Fournal, spécialiste de cette matière. Elle est très bien conservée. Les sels marins, l'humidité ne pénètrent pas dans la céramique mais par les joints, les fissures…"

800 marins disparus depuis 1850

Ce chantier préventif coûte un peu plus de 16 000 € à la Ville, aidée par le Département. Mais il s'agit de préserver la mémoire des marins. "Depuis 1850 à nos jours, on totalise 800 personnes qui ont embarqué à Fécamp et ne sont jamais revenues", rappelle Pierre Aubry, adjoint au maire en charge du patrimoine. Ce monument est honoré chaque année, à la Saint-Pierre des Marins, en leur mémoire.

• Lire aussi. [Vidéos] Fécamp. Une Saint-Pierre des Marins pleine d'émotion