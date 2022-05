Alençon. Des seniors au championnat de France route de roller

...

Technique et physique

Le championnat se déroulera sur le récent circuit Michel Garnavault d'Alençon, long de 333 m. Constitué de plusieurs virages et de quelques reliefs, "il est assez physique". "Il y a une aussi ligne droite qui va nous permettre de faire des 100 mètres. Les coureurs vont partir trois par trois dessus", fait savoir Arnaud Fauchet.

Une histoire de championnats

Le circuit a déjà accueilli la coupe de France des ligues en 2019 et 2022, une course pour les sportifs de haut niveau en 2021, le championnat interrégional Normandie Haut de France en 2018 et une course interrégionale en 2017. De la place, il en faudra beaucoup. Les patineurs et leurs équipes représenteront "environ 600-700 personnes venant de toute la France".

De sacrées récompenses

"En plus d'un titre, les meilleurs patineurs viendront chercher une qualification en équipe de France", explique Arnaud Fauchet. La compétition va accueillir plusieurs champions du monde français.