Mélanie Boulanger mise en examen. L'élue se met "en retrait" de sa vice-présidence de la Métropole Rouen Normandie

Dans un communiqué laconique, Nicolas Mayer-Rossignol réagit, mardi 26 avril dans l'après-midi, à la mise en examen de Mélanie Boulanger dans une affaire de stupéfiants. La maire de Canteleu, vice-présidente de la Métropole Rouen Normandie, ex-tête de liste PS aux élections régionales, est visée pour transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et continue de clamer son innocence.

• Lire aussi. Normandie. Mélanie Boulanger, la maire de Canteleu, mise en examen dans une affaire de stupéfiants

Une mise en retrait de la vice-présidence de la Métropole

"Je suis convaincu de l'innocence de Mélanie Boulanger. Comme pour Dominique Baudis, ignominieusement calomnié au début des années 2000 et qui avait finalement obtenu gain de cause, la mise en examen est pour Mélanie Boulanger le meilleur moyen de se défendre et de permettre à la vérité d'éclater le plus rapidement possible", indique Nicolas Mayer-Rossignol dans son communiqué, tout en saluant le "courage" de Mélanie Boulanger et en l'assurant de "tout [s]on soutien". Le maire de Rouen poursuit en indiquant qu'elle "se mettra en retrait de sa vice-présidence à la Métropole Rouen Normandie durant cette période".

Il invite enfin au "respect de la présomption d'innocence".