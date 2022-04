Basket. Dessislava Anguelova quitte l'USO Mondeville, cap vers Charleville

Coup de tonnerre à l'USO Mondeville ! Dessislava Anguelova, mythique entraîneure du centre de formation, quitte le club à la fin de la saison. Une décision qu'elle a annoncée aux dirigeants trois jours après le titre de championnes de France qu'ont décroché les U18 sur le parquet de Bercy. Dès la rentrée, l'entraîneure franco-bulgare va rejoindre le club de Charleville-Mezières, dont l'équipe première évolue en Ligue Féminine. "Je pars vers un nouveau challenge. Mais Mondeville restera pour toujours ma famille, en espérant qu'un jour, je revienne à la maison", a-t-elle déclaré.

Arrivée en 2016, Dessislava Anguelova aura marqué les esprits dans le club mondevillais. En six ans, elle a décroché trois coupes de France cadettes (2018, 2019 et 2022) et un championnat de France U18. Ewl Guennoc, Louise Bussière, Vaciana Gomis, Lou Bobst, Annaëlle Dutat… tant de noms qu'a vu éclore la coach. Elle s'est aussi battue lors de la perte de l'agrément du centre de formation en septembre dernier, en créant le match pour l'égalité.

Une page se tourne pour l'USO Mondeville.