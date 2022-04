Rouen. Passez le casting de La France a un incroyable talent

Une nouvelle saison de la célèbre émission de M6, La France a un incroyable talent, revient pour une nouvelle saison à la rentrée 2022. Une saison qui pourrait peut-être vous accueillir, puisque la production recherche actuellement des candidats et organise un casting à Rouen. Si vous voulez monter sur scène et être devant Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy, une scène ouverte est organisée le mardi 31 mai 2022, au Théâtre à l'Ouest de Rouen, pour dénicher les futures pépites du programme.

Si Rouen est trop éloignée pour vous, sachez que l'équipe de production ira prospecter sur toute la Normandie jusqu'au 3 juin.

Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer les vidéos de vos prestations à cette adresse : charlotte.quenet@fremantle.com.

Vous pouvez également avoir plus d'informations au 01 46 62 12 88.