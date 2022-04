Insolite. Vous faites de la batterie ? Des chercheurs s'intéressent à vous

Les chercheurs de l'université de Nantes souhaitent étudier les batteurs capables de taper du pied jusqu'à 10 fois par seconde ! Les batteurs en général, et ceux de musique métal en particulier, savent taper à des vitesses impressionnantes, ce qui pose la question de problèmes musculosquelettiques sur le long terme. Les sciatiques sont par exemple courantes.

Le but de cette étude est de pouvoir prévenir ces problèmes physiques avec par exemple un réglage de tabouret à une hauteur plus adéquate ou encore la mise en place d'exercices simples de renforcement musculaire et d'étirements. Les chercheurs ont actuellement besoin de partenaires financiers pour approfondir l'étude.

À bon entendeur !