Présidentielle 2022. Malgré sa défaite Marine Le Pen se renforce en Seine-Maritime

Si Marine Le Pen a été battue ce dimanche, elle conforte son emprise sur une très large partie de la Seine-Maritime, soit près des deux tiers des communes du département. La candidate du Rassemblement national est même parvenue à s'emparer de plusieurs territoires jusqu'ici acquis par la gauche ou la majorité.

Sans surprise, la campagne seinomarine a pris fait et cause pour la candidate du Rassemblement national. Le pays de Bray en est la figure de proue. Hormis le bassin neufchâtelois et Forges-les-Eaux, où le chef de l'État a réussi à s'imposer timidement, presque tout le territoire brayon a voté pour Marine Le Pen. Le pays de Caux s'est lui aussi laissé séduire par la candidate d'extrême droite. Au Trait, dans la 5e circonscription, territoire pourtant acquis depuis des décennies par les socialistes, Marine Le Pen fait plus de 60 %

Autre surprise à Gonfreville-L'Orcher. Cette ville communiste du bassin industriel havrais de plus de 9 000 habitants vote, elle aussi, pour la candidate, à plus de 63 % des suffrages.

Si Emmanuel Macron, lui, a globalement obtenu la confiance des habitants du bassin rouennais, Caudebec-lès-Elbeuf échappe à son influence. Pourtant terre de Laurent Bonaterre, référent Horizons en Normandie, Marine Le Pen obtient près de 52 %.