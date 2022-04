Insolite. Dans ce village, Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'ont obtenu... aucune voix !

C'est sur l'Ile de Beauté qu'il y a eu l'un des résultats les plus insolites de ce second tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril. Dans le petit village d'Alzi, en Haute-Corse, ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen n'ont obtenu de vote. Sur les 34 électeurs inscrits, un seul s'est déplacé aux urnes, faisant ainsi grimper le taux d'abstention à 97,06 %. Cet unique votant a glissé un bulletin nul dans l'urne.

Au premier tour, le taux d'abstention dans ce village était déjà très élevé (78,38 %). Et là encore, ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen n'avaient reçu de vote. Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan étaient tous les deux arrivés en tête, avec deux voix chacun. Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot recevaient chacun une voix.

