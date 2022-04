Place du commerce. Du nouveau à Rouen et sur le plateau

La dynamique commerciale continue son œuvre dans l'agglomération de Rouen, avec trois nouvelles adresses à découvrir en centre-ville, rue d'Elbeuf et à Franqueville-Saint-Pierre.

Massage, traiteur et produits bio

Idéalement situé rue de la Pie, dans l'hypercentre de Rouen, le salon EM'Massage vous propose tout un panel de massages, allongés et assis, à domicile ou au bureau. Pour les petits creux, rendez-vous à la Poêle dans la main, rue d'Elbeuf. Le traiteur sera votre meilleur ami si vous n'avez pas la patience de cuisiner. Généreux, il peut même faire les courses à votre place. Si au contraire vous êtes scrupuleux sur vos achats, Les comptoirs de la bio, à Franqueville-Saint-Pierre, mettent un point d'honneur à promouvoir un mode de consommation durable et responsable, avec une variété de produits de vrac et d'épicerie.

Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique dans la Métropole de Rouen… Informez la rédaction par e-mail à l'adresse suivante :

redactionrouen@tendanceouest.com.