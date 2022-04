Présidentielle 2022. Deuxième tour : les résultats dans la Manche

Emmanuel Macron a été réélu par les Français à 58,54 % des voix, dimanche 24 avril, devant Marine Le Pen qui a obtenu 41,46 % des suffrages. Une tendance qui se retrouve dans le département de la Manche, où 59,61 % des électeurs ont voté pour le Président sortant, contre 40,39 % pour sa rivale.

L'abstention reste stable : 23,67 % d'électeurs ont boudé les urnes lors de ce second tour dans la Manche. Ils étaient plus de 24 % le dimanche 10 avril.

Dans les grandes villes du département, Emmanuel Macron a remporté haut la main cette deuxième manche. À Saint-Lô, 67,62 % des électeurs ont voté pour lui, contre 32,38 % pour Marine Le Pen, mais l'abstention reste très forte, égale à 30 %. À Coutances, le président sortant a remporté 66,86 % des voix ; 70,71 % à Granville et 69,71 % à Avranches. Score plus faible à Cherbourg, première ville du département, où Emmanuel Macron a obtenu 62,99 % des voix, et encore moins dans La Hague : 58,91 % des suffrages.

Match nul

dans deux communes

Dans la commune de Cérences, cela s'est joué dans un mouchoir de poche : 50,10 % pour Emmanuel Macron, 49,90 % pour Marine Le Pen. Et puis surprise, à Golleville et La Luzerne : match nul avec 50 % des voix pour les deux candidats. Enfin, dans d'autres communes, c'est Marine Le Pen qui devance largement son adversaire. Jusqu'à 22 points d'écart à Fierville-les-Mines et Gathemo, près de 24 points à Saint-Fromond, 25 à Gonfreville, près de 30 points à Saint-Germain-sur-Sèves, 35 points à Montrabot. Record battu de 38 points d'écart à Hémevez, où les électeurs ont voté à 68,87 % pour la candidate du Rassemblement national, et à 31,13 % pour le Président sortant.

