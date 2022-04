Présidentielle 2022. Premier tour : comment a-t-on voté dans la Manche ?

Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle dans la Manche ont suivi la tendance nationale pour ce premier tour des élections présidentielles, au moins pour les trois premiers candidats. Avec tout de même une large avance pour Emmanuel Macron dans le département, qui a obtenu plus 32,57 % des voix, soit quatre points de plus que sur l'ensemble de la France. Il est suivi de Marine Le Pen (24,53 %), et de Jean-Luc Mélenchon (16,5 %) qui a moins mobilisé dans la Manche qu'à l'échelle nationale.

Les autres candidats sont à moins de 10 %, mais surprise, contrairement à la tendance nationale, c'est Valérie Pécresse, candidate LR, qui est en 4e position dans la Manche, avec 5,18 % des voix, suivi de très près d'Eric Zemmour (4,92 %), et en 6e position du Vert Yannick Jadot (4,17 %). Suivent ensuite les candidats Jean Lassalle (3,31 %), le communiste Fabien Roussel (2,59 %), Nicolas Dupont-Aignan (2,42 %), la socialiste Anne Hidalgo (2,06 %), Philippe Poutou (0,96 %), et Nathalie Arthaud (0,79 %) pour Lutte Ouvrière.

On note quand même quelques disparités locales, comme à Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Lô, Granville et Coutances, où les électeurs ont préféré Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Le candidat insoumis passe en seconde position après Emmanuel Macron. A contrario, dans certaines petites communes, c'est Marine Le Pen qui remporte le plus de voix, comme à Chérencé-le-Héron, près de Villedieu les Poêles, où elle a obtenu plus de 35 % des suffrages. Enfin, plus de 24 % des électeurs se sont abstenus dans la Manche ce dimanche 10 avril, alors que l'abstention était inférieure à 20 % au premier tour en 2017.

Les résultats

en 2017

Si on compare au premier tour du 23 avril 2017, on constate une large progression des deux finalistes. Emmanuel Macron gagne sept points en cinq ans de quinquennat, et Marine Le Pen, quatre points de plus dans le département. Emmanuel Macron avait recueilli 24,85 % des voix dans la Manche, suivi de François Fillon (21,59 %), Marine Le Pen (20,51 %), Jean-Luc Mélenchon (16,99 %), Benoît Hamon (6,40 %), Nicolas Dupont-Aignan (5,68 %), Philippe Poutou (1,38 %), puis de candidats sous la barre des 1 % : Nathalie Arthaud (0,86 %), Jean Lasalle (0,84 %), François Asselineau (0,68 %), et enfin Jacques Cheminade (0,21 %). Au second tour, le 7 mai 2017, le candidat d'En Marche! avait largement remporté la partie, avec 67,23 % des voix, contre 32,77 % pour la chef de file du Rassemblement National Marine Le Pen. 21,85 % d'électeurs s'étaient abstenus.

