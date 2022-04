Briouze. Le Festival Art Sonic a 25 ans, ça se fête !

Voilà 25 ans que le Festival Art Sonic fait bouger l'Orne et la ville de Briouze chaque été. L'événement est progressivement devenu l'un des rendez-vous incontournables de la région pour les amateurs de musique.

Cette année, Art Sonic a mis les petits plats dans les grands, vingt-cinquième anniversaire oblige. Les 22 et 23 juillet, 19 artistes se succéderont sur les deux scènes du festival. Le vendredi 22 juillet, la tête d'affiche est le rappeur régional, Orelsan. Le public pourra également retrouver Klone, Taxi Kebab ou encore NTO. Le samedi 23 juillet, place à Vald, Rone, Skip The Use mais aussi Le School of Rock. Les jeunes collégiens caennais seront présents dans le cadre du Kid Sonic.

Déjà plus de 10 000 places vendues

Grâce à cette programmation variée, le Festival affiche déjà un joli taux de remplissage. Plus de 10 000 festivaliers sont attendus à Briouze et il est encore possible d'acheter vos pass 2 jours ou bien vos places à la journée. Et, bon point pour les organisateurs ornais, une politique tarifaire abordable : pour deux jours de festival, camping compris, comptez moins de 80 €.

Pour cette édition, l'artwork d'Art Sonic est encore une fois très travaillé. C'est l'artiste Tizieu qui a laissé parler sa créativité autour du thème du manga.

Sopico - Tizieu / Art Sonic

S+c+a+r+r - Tizieu / Art Sonic

Skip The Use - Tizieu / Art Sonic

Billx vs. Maissouille - Tizieu / Art Sonic

Rone - Tizieu / Art Sonic

Orelsan - Tizieu / Art Sonic

Vald - Tizieu / Art Sonic

Ziak - Tizieu / Art Sonic

L'idée directrice de cette tendance nippone : briser les chaînes du confinement, fêter le retour de la liberté et des concerts tout en rappelant l'importance de l'urgence climatique actuelle.