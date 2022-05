Gymnasiades. Les JO scolaires débarquent au Havre

3 500 jeunes scolaires ont rendez-vous en Normandie, du 14 au 22 mai, pour la Gymnasiade 2022. C'est le plus grand événement international multisport organisé par l'Union nationale des sports scolaire (UNSS). 80 nationalités différentes vont s'affronter lors de cette grande fête de la jeunesse et du sport, avant Paris 2024. Au total, 17 disciplines sont présentes, comme l'athlétisme, la natation, la boxe, le judo ou encore le beach-volley. La compétition se déroulera sur différents sites, partout en Normandie : Deauville (village principal), Le Havre, Rouen, Caen, Pont-Audemer, Val-de-Reuil, la forêt d'Ecouves et Granville.

Trois disciplines se disputeront au Havre. Le basket 3x3, qui a fait son entrée aux JO en 2021 à Tokyo, se jouera sur l'esplanade Mandela. La salle Simon Veil accueillera les épreuves de breaking. Il s'agit d'un style de danse qui s'est développé aux États-Unis et qui sera présent à Paris 2024. Enfin, notre territoire a aussi été choisi pour la compétition de tennis de table. Les jeunes pongistes évolueront au complexe de la Belle Étoile, à Montivilliers.