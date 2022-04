Cadeaux. Jouez avec Tendance Ouest et allez voir Sexion d'Assaut !

Gagnez vos deux places pour assister à la tournée événement de Sexion d'Assaut !

Près de dix ans après la sortie de leur dernier album, le groupe parisien sera bel et bien enfin de retour sur la scène française et sortira même un nouvel album, le 14 mai 2022. Sexion d'Assaut, qui a vendu près de 1,5 million d'album, sera le 5 mai au Zénith de Caen et les 9 et 10 mai au Zénith de Rouen.

