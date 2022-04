[Vidéo] Insolite. Une piste de roller dance ouvre à Cherbourg !

Que diriez-vous de vous déhancher en musique, sur des jeux de lumières, perché sur… des rollers ? À Cherbourg, c'est désormais possible. Myriam et Cédric Danet ont ouvert une piste de Roller Dance de 500 m2, située au 113 rue des Entreprises, avec un espace snacking.

"On a de l'espace et on rigole bien"

Ambiance, 13 jours après l'ouverture. Laura Bodineau était la première cliente de la journée en ce mercredi 20 avril, et n'en est pas à son coup d'essai. Membre d'une association de roller à Digosville, elle arrive avec sa paire de patins "in-line". "C'est la première fois qu'on vient, c'est un grand bonheur pour les Cherbourgeois de retrouver une alternative à la patinoire." A ses côtés : Théo Laurence, un novice, qui opte par une paire de "squad", à quatre roues (deux de chaque côté) qu'il loue à l'accueil. C'est parti ! Et les chutes sont nombreuses au début. "Oh trois-quatre, en cinq minutes, plaisante Théo. Ça glisse beaucoup, je mets un petit peu de temps à m'adapter aux quatre roues." Pour éviter de se faire mal, tout est prévu, rassure Myriam Danet, à la tête de l'établissement. Casque et protections sont à disposition à l'accueil. Après quelques pirouettes, Laura est aux anges : "La piste est géniale, on a de l'espace et on rigole bien."

Et l'aventure ne fait que commencer. Le co-gérant, Cédric Danet, a des projets plein la tête. Il compte proposer des soirées spéciales : "Style 80, afro, des choses très ciblées", mais aussi des cours à partir de septembre, et des stages pendant les vacances scolaires. "Tous les gens qui viennent nous parler après avoir fait du roller pendant une heure ont passé un bon moment et ont la tête vidée !", réagit le passionné. D'après lui, seule une dizaine d'établissements de ce type existerait en France.