L'association Citémômes, au paradis des enfants

Un espace de lecture et de découverte permet aux enfants de partager un moment de complicité avec leurs parents, sur un thème différent chaque mois. On y trouve aussi une exposition de créateurs locaux autour de la thématique, des poèmes, des jeux de senteurs et d’arômes... L’association propose des ateliers et des stages. Au mois de novembre, un écrivain et un professionnel de l’art floral interviendront.

“L’association est un véritable espace d’échanges, un lieu de passage pour les petits comme pour les grands. Nous travaillons autour des matières et des sens, pour faire découvrir aux enfants de nouvelles choses et promouvoir en même temps de jeunes créateurs”, souligne la directrice. Le mois prochain, la thématique sera la Polynésie Française, une invitation au voyage dans le cadre de l’année de l’Outre-mer.

Pratique. Citémômes, 11 rue du moulinet, Rouen. Ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 18h. www.citemomes.fr