Normandie. Appartements : le retour gagnant

Plus qu'un retour gagnant, "l'activité immobilière est intense depuis deux ans et demi à Rouen", explique Axel Carpentier, le président de rouenimmobilier.com, regroupant une vingtaine d'agences immobilières. Le professionnel du secteur remarque une "forte appétence pour le placement immobilier" : les particuliers recherchent des appartements pour se constituer un patrimoine. À l'achat, "on manque de produits", reconnaît Axel Carpentier. Et comme tout marché, plus l'offre se raréfie, plus les prix augmentent : "Sur la rive droite, pour des appartements de moins de 70 m2, on est à peu près à 3 800 euros du mètre carré." Ces chiffres diminuent de moitié lorsque vous traversez la Seine. Rive gauche, les prix actuels permettent d'acheter deux fois plus de surface au même prix.

Le permis de louer à Rouen

En revanche, il n'y a pas de tension sur le marché de la location d'appartements à Rouen. Le préavis est de trois mois contrairement à Lyon ou encore Montpellier, des villes considérées comme "zone tendue" où le préavis est réduit à un mois. Vous pouvez à tout moment vérifier si votre bien immobilier est situé dans une commune concernée sur le site service-public.fr. À noter pour les professionnels et les particuliers : certains appartements du centre-ville de Rouen sont soumis au permis de louer. Il permet aux services de la Ville de vérifier la salubrité d'un logement avant la mise en location. Autre phénomène remarquable pour le professionnel du secteur, les effets indirects de la baisse du pouvoir d'achat. Le coût d'une voiture et du carburant peuvent être pris en compte dans les recherches des biens immobiliers. Ainsi, chez les jeunes locataires ou acquéreurs, "le fait d'être piéton et d'habiter le centre-ville à un réel intérêt", selon le professionnel du secteur.