Votre horoscope signe par signe du samedi 23 avril

Bélier

La période actuelle est engageante, les choses se passent bien à la seule condition que vous cessiez de croire que vous pouvez y arriver seul.

Taureau

La chance est au rendez-vous, faites des démarches importantes, lancez vos projets, au moins sur papier.

Gémeaux

Ne vous laissez pas submerger par la fébrilité qui règne autour de vous, restez zen et concentré.

Cancer

C'est une journée idéale pour instaurer les bases grâce auxquelles vous arriverez à vos objectifs : de nouvelles opportunités de progresser se présentent.

Lion

Votre humeur est frivole et joyeuse mais en couple, votre partenaire pourrait se sentir négligé et la relation lui paraîtra plus fraternelle que passionnée.

Vierge

Soyez très attentif à ce qu'il se passe autour de vous. Dans le cas contraire vous pourriez regretter.

Balance

Vous avez envie de réaliser des projets communs pendant cette journée mais les choses ont du mal à se mettre en place avec votre moitié

Scorpion

Le rythme régulier de vos activités ne vous suffit pas. Vous déployez toute votre énergie pour passer à la vitesse supérieure.

Sagittaire

Besoin de séduire ? Pas d'hésitation à avoir. Foncez ! Aujourd'hui, vous devriez vivre des moments forts en émotions

Capricorne

Aujourd'hui, vous sortez le grand jeu. La séduction est au rendez-vous, vous semblez apprécier ce genre de sensation

Verseau

C'est le moment d'envisager la suite ou de repenser votre orientation. Vous avez besoin de vous sentir en confiance

Poissons

Vous êtes en superforme et vous ne manquez pas d'entrain pour multiplier les occasions de faire la fête.