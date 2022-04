Caen. Dans cette résidence seniors, les aînés prennent le minibus pour aller voter

Dans le hall de la résidence Domitys Les Robes d'Airain à Caen, des affiches sur l'élection présidentielle des 10 et 24 avril sont accrochées au mur. Un acte citoyen que Monique et Catherine n'auraient pas manqué. "Ça a toujours été important pour moi de voter. Quand on peut le faire, il faut le faire !"

Leur propre navette

Difficile de se déplacer ? Pas de souci, "on a pris une navette !", sourit Monique, 87 ans. "Lors des municipales, j'allais encore à pied jusqu'à Hastings, maintenant je ne le ferais plus." Afin d'accompagner les personnes âgées à aller voter, la résidence senior propose un service de transports en matinée dimanche 24 avril, lors du second tour. "Des navettes seront mises en place pour vous rendre au bureau de vote 'Collège Hastings' (...) de 9h à 10h", est-il indiqué dans la gazette du mois d'avril disponible à l'accueil de l'établissement.

Dans la gazette, les résidents ont toutes les informations pour pouvoir s'inscrire.

Lors du premier tour, seize résidents ont profité de ce service. "S'il faut mettre en place trois ou quatre navettes, on le fera", ajoute Fanny Guyomard, la directrice.

Ce service est disponible sur inscription à l'accueil de la résidence.

En revanche, à la pause goûter, pas question de parler politique entre résidents. "Ça, non, il ne vaut mieux pas !", s'exclame Catherine, qui n'est autre que la petite-fille d'Yves Guillou, l'ancien maire de Caen lors de l'après-guerre.