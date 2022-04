Impôt sur le revenu. Les Manchois déclarent presque tous en ligne

Vous avez jusqu'aux 19 mai pour déclarer vos revenus, au format papier. En ligne, dans la Manche, c'est jusqu'au 31 mai. 295 000 foyers fiscaux sont recensés dans le département, et plus de 8 Manchois sur 10 passent aujourd'hui par Internet.

Pour 27 % d'entre eux, la déclaration est automatique. Il faut juste vérifier que les chiffres correspondent à la réalité. 47 % des Manchois sont imposables, pour un montant moyen de 1 060 €. Avec le prélèvement à la source, la déclaration automatique et la Covid-19, les habitants sont passés au format en ligne et la fréquentation en guichet a baissé de 60 %. Pour les finances publiques cela permet de dégager du temps et des moyens pour les situations qui en ont plus besoin. "Et ne laisser personne au bord du chemin", assure Hervé Brabant, son directeur départemental. Un numéro est mis en place, le 0 809 401 401. Des agents des impôts vous répondent. Une messagerie instantanée sur le site est également disponible. L'autre option est d'aller dans les centres des finances publiques de la Manche ou dans une des 22 Maison France services.